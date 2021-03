  Hartmut Eckstein zeigt Fotos

Heppenheim. Unter dem Motto „Heppenheimer Weinlandschaften und mehr“ steht die Ausstellung mit Fotos von Hartmut Eckstein, die bis Ende Mai im Viniversum der Winzer eG zu den üblichen Geschäftszeiten zu sehen ist. Entstanden sind die Aufnahmen in den vergangenen acht Jahren.

Hartmut Eckstein lebt – unterbrochen durch einen zehnjährigen Arbeitsaufenthalt in Italien – seit 1984 in Heppenheim. Nach seiner Rückkehr hat er die Bergstraße fotografisch erkundet und im Frühjahr 2013 eine große Ausstellung „Bezaubernde Bergstraße“ im Heppenheimer Rathausfoyer gezeigt. Die Weinlandschaften, die bei der jetzigen Ausstellung zu sehen sind, habe er als lohnenswerte und besondere Motive erst danach entdeckt und die Wingerte zwischen Bensheim und Hemsbach dann immer wieder mit der Kamera aufgesucht. Die herbstlichen Weinlandschaften seien für ihn zum Landschaftsjuwel der Bergstraße geworden, so Eckstein.

Die Corona-bedingten Einschränkungen des zurückliegenden Jahres seien einerseits schmerzlich gewesen, hätten aber auch Muße zum Nachdenken über neue Ideen „beschert“. Einige dadurch entstandene Bilder sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. red/BILD: Eckstein