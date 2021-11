Hanomag-Club Mittershausen nimmt wieder Fahrt auf

Heppenheim. Nach zweijähriger Zwangspause hat sich der Hanomag-Club Mittershausen wieder zu einer Mitgliederversammlung getroffen. Dabei wurde der bisherige Schriftführer Christopher Herbert einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Vereins aus dem Heppenheimer Stadtteil gewählt.

Den stellvertretenden Vorsitz tritt ab sofort Benjamin Spengler an. Er wurde ebenso einstimmig gewählt wie Philip Alexander Mai, der künftig das Amt des Kassenwarts bekleidet. Die Schriftführung hat derweil Gerhard Bechtel von Christopher Herbert übernommen. Komplettiert wird das Gremium von Beisitzer Markus Gramlich.

Der Vorstand ist aus Sicht des neuen Vorsitzenden „ein guter Mix aus erfahrenen Mitgliedern und Vereinsnachwuchs“. Weiter sagte Herbert: „Zukunftssorgen haben wir daher auch im 31. Vereinsjahr keine.“ Obwohl die Infektionszahlen wieder stark steigen, ist der Vorstand froh darüber, dass das Vereinsleben in den vergangenen Monaten wieder Fahrt aufgenommen hat.

Ehrung für Vereinsgründer Gehron

So unternahmen die Mitglieder am 12. September eine Vereinstour mit den historischen Bulldogs. Und im kommenden Jahr will der Verein wieder ein Schleppertreffen organisieren. Zur Planung wurde bereits eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Abgerundet wurde die erste Versammlung nach zweijähriger Zwangspause mit der Ehrung zahlreicher Mitglieder für deren langjährige Treue. Unter den Geehrten befand sich auch Vereinsgründer und Ehrenvorsitzender Klaus Gehron, der neben einer Urkunde auch ein Weinpräsent erhielt. red/ü