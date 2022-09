Handytricks für Ältere

Heppenheim. Nach der Sommerpause startet das Projekt „Smartphone entdecken für die Generation 55plus“ des Evangelischen Dekanats Bergstraße mit neuen Kursterminen. Smartphone-Nutzer können im „Smartphone Café“ Fragen rund um die Handynutzung stellen und ihr Wissen vertiefen. Jeweils montags (5. und 19. September, 17. und 31. Oktober, 14. und 28. November) sind Interessierte von 9.30 bis 11 Uhr in das Haus der Kirche in Heppenheim (Ludwigstraße 13) eingeladen. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an die Generation 55plus. Eine Anmeldung erleichtert die Planung, ist jedoch nicht nötig. red

