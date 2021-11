Handballer sind gut durch die Pandemie gekommen

Heppenheim. Eine positive Bilanz haben die Handballer des HC VfL Heppenheim bei ihrer Mitgliederversammlung gezogen. Der bisherige Vorstand wurde in der ersten regulären Versammlung seit 2018 in seinen Ämtern bestätigt. Im Vorjahr fiel die geplante Jahresversammlung Corona-bedingt aus, 2019 gab es nur eine außerordentliche Versammlung.

Jugendwart Bernhard Kaspar begrüßte in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Dieter Woller rund zwei Dutzend Mitglieder in der Turnhalle des Starkenburg-Gymnasiums. „Es ist unsere erste Versammlung in einer Sporthalle mit Maske und Abstand unter 3G-Regeln“, betonte er.

So ungewöhnlich der Rahmen, so normal und zügig verlief die Versammlung. Schließlich gab es fast nur positive Nachrichten in den Rechenschaftsberichten. Eine „solide Finanzlage“ konstatierte Rouven Werle. Höhere Einnahmen durch eine Beitragserhöhung, weniger Ausgaben durch den Spielbetrieb führten zu einem leichten Jahresüberschuss, die Rücklagen konnten erhöht werden. Zudem haben die Sponsoren dem Verein die Treue gehalten, ergänzte Jonas Thiede.

„Unser Mitgliederbestand ist stabil, trotz Corona“, berichtete Laura Elsesser: 360 meist aktive Mitglieder, davon 150 Jugendliche. Bei den „ganz Kleinen ist sogar ein extremer Zuwachs“ zu verzeichnen. Derzeit werden 40 Kinder im Handball-Kindergarten betreut.

„Endlich gibt es wieder eine weibliche A-Jugend“, zeigte sich Jugendwart Bernhard Kaspar erfreut, dass die weibliche Jugend nun in allen Altersklassen besetzt ist. Nicht so gut aufgestellt sei die männliche Jugend, „da muss es deutlich besser werden“.

Kaspar sieht zudem „riesige Baustellen“ bei Trainern und Hallenzeiten, da sei die Lage dramatisch. Bei den Aktiven läuft es zufriedenstellend. Die Damen sind als Aufsteiger in der Bezirksoberliga gut gestartet und haben das Ziel Klassenerhalt in Richtung Mittelfeld nach oben korrigiert. Weniger gut verlief der Saisonauftakt bei den Männern mit drei Niederlagen in den ersten drei Spielen. Nun soll der erste Sieg folgen, das Ziel „Aufstiegsrunde“ bleibt.

„Wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen“, so Bernhard Kaspar, „haben dafür aber einiges getan.“ Virtuelle Angebote für die Jugend, Training per Video-Konferenz, Neustart ins reale Training mit Abstand, ein Handball-Camp im Sommer, listete er auf. Vor allem die virtuellen Laufangebote der Jugend nach Kiel, des Gesamtvereins rund um Deutschland und mit Heppenheimer Sportvereinen „in 40 Tagen um die (halbe) Welt“ fanden eine gute Resonanz.

„Es gibt nichts zu beanstanden“, bestätigte Jonas Schütz als Kassenprüfer zusammen mit Johannes Scholz. Bedarf an einer Aussprache sah niemand, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Unter Leitung von Anne Fellmann wurde ebenso einmütig der alte Vorstand bestätigt. Vorsitzender Dieter Woller, Jugendwart Bernhard Kaspar, Rouven Werle (Finanzen) und Jonas Thiede (Marketing) bilden den geschäftsführenden Vorstand. Als Beisitzer fungieren Jörg Friedrich, Laura Elsesser, Claudio Walter, Sibylle Droll, Susanne Marx, Martina Schuster, Matthias Ziegler und Jasmin Werle. Zudem wurde Alexander Michalski für den Männerbereich neu in den Vorstand gewählt. Neue Kassenprüfer sind Adi Dörsam und Knut Werle. Nach einer Stunde war alles vorbei, die Sporthalle stand wieder für den Trainingsbetrieb zur Verfügung. ax/ü

