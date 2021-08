Hambach. Nach einjähriger Corona-Pause will sich die Hambacher Seniorenkreis am Mittwoch, 25. August, 15 Uhr, vor dem Pfarrheim zu einem gemütlichen Nachmittag in froher Runde treffen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten bei Heinz Wecht, Telefon 06252/75915. red

