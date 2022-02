Halbjahresprogramm startet am 24. Februar

Heppenheim. Das neue Halbjahresprogramm des Martin-Buber-Hauses widmet sich dem Thema Heldinnen und Helden. Ihnen sowie der Rolle von Mäusen und Wunderrabinern und dem Comic als Mittel jüdischer Erinnerung geht Manja Altenburg in der Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 24. Februar, auf den Grund. Die Veranstaltung war ursprünglich für den 17. Februar geplant gewesen, wurde aber um eine Woche verlegt.

Wie steht es mit den Heldinnen und Helden der Bibel oder des Alltags? Antworten aus den drei monotheistischen Religionen sollen in drei Veranstaltungen ab März gesucht werden: Im Fokus stehen zunächst Abraham und Isaak – einmal in Bibel und Koran, und dann im April unter jüdischem Vorzeichen in einem Workshop mit anschließendem Konzert in der Jüdischen Gemeinde Mannheim. In einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Abrahamischen Forum Darmstadt wird außerdem von drei gläubigen und praktizierenden Frauen ergründet, welche Rolle Heldinnen des Alltags in der Geschichte und im Alltag für ihre Religion spielen.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ soll am 10. März im Marstall der Vortrag von Professor Dominique Bourel nachgeholt werden. red

