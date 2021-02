Heppenheim. Bei der Kommunalwahl am 14. März kämpfen acht Parteien und Wählergemeinschaften um den Einzug in die Heppenheimer Stadtverordnetenversammlung. Insgesamt sind dort 37 Mandate zu vergeben. Die Spitzenkandidaten beantworten in einer Serie die gleichen Fragen der Redaktion. Im zweiten Teil äußern sich Jutta Zinecker und Franz Beiwinkel von den Grünen.

Premiere mit 18 Kandidaten Im November des vergangenen Jahres wurde der Heppenheimer Ortsverband der Bundespartei Bündnis 90/Die Grünen gegründet – als Nachfolger der Grünen Liste (GLH), die seit mehr als 35 Jahren die Heppenheimer Kommunalpolitik mitgestaltet hatte. Am Sonntag, 14. März, tritt der Ortsverband nun erstmals mit einer Liste bei einer hessischen Kommunalwahl an. Angeführt wird die Liste in traditioneller Grünen-Manier von einem Duo: Jutta Zinecker und Franz Beiwinkel. Insgesamt stehen auf der Liste 18 Kandidaten. Auf den weiteren Listenplätzen folgen: Anna-Lena Groh, Mathias Matzeit, Pia Wichmann, Sebastian Bommes, Andrea Hansen, Martin Fraune, Birgit Kohl, Marcus Cramer, Willi Kohl, Christa Kohl, Christian Saal, Erwin Szilagyi, Norbert Saal, Andreas Bauer, Sebastian Beiwinkel und Arne Schumacher. fran

Wie hat sich die Kreisstadt Heppenheim aus Sicht Ihrer Partei in der vergangenen Legislaturperiode verändert?

Jutta Zinecker und Franz Beiwinkel: Kindergartensituation und Nibelungensportanlage sind auf gutem Weg, Schwimmbad, Bücherei und Musikschule sind weiterhin Aushängeschilder der Stadt. Die Stadtwerke haben sehr viel investiert und umgesetzt (Wasserversorgung Ober-Hambach, Quellensanierungen, Energetische Optimierung). Verbesserungsfähig sind die Jugendarbeit, der Umgang mit Obdachlosen und der ÖPNV.

Der Schritt in Richtung Energie- und Verkehrswende ist zu klein, es ist kein sparsamer Umgang mit Grund und Boden erkennbar. Zudem gibt es zu viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit prekärer Beschäftigung (laut Arbeitsagentur Darmstadt jeder fünfte Arbeitnehmer). Das Klimaschutzkonzept wird kaum beachtet.

Wie kann der ÖPNV in der Stadt (wieder) attraktiver werden?

Zinecker/Beiwinkel: Der innerstädtische ÖPNV sollte kostenlos sein, die Busse müssten im 20- bis 30-Minuten-Takt fahren. Weitere Möglichkeiten wären Vorrangschaltungen für den ÖPNV, die Reduzierung der Anzahl und die Kostenerhöhung für alle öffentlichen Pkw-Parkplätze, ein Null-Euro-Monat mit Werbeaktion (ein entsprechender Antrag befindet sich gerade im Geschäftsgang des Stadtparlamentes) oder der Ausbau von Ruftaxisystemen.

Wie kann dem hohen Verkehrsaufkommen in der Heppenheimer Innenstadt entgegengewirkt werden?

Zinecker/Beiwinkel: Es muss ein Paradigmenwechsel vom Pkw zum ÖPNV erfolgen und der Radverkehr gefördert werden. Die Ampelschaltungen müssten fußgängerfreundlich gestaltet werden. Wir plädieren zudem für eine Erhöhung der Parkgebühren und eine Reduzierung der Parkplätze. Der Graben soll parkähnlich umgewandelt werden, die Kosten für öffentliche Parkplätze sollen Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer tragen. Der Europaplatz kann als Parkplatz bei innerstädtischen Veranstaltungen genutzt werden. Wir wollen die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und die Stadt menschenfreundlicher, nicht autofreundlicher machen. Straßen sind zum Fahren, nicht zum Parken. Das Gehweg-Parken muss ein Ende haben. Wir brauchen zudem die Umsetzung eines Fahrradwegekonzeptes.

Der Parkraum ist hingegen recht knapp bemessen. Wie könnte dieses Problem gelöst werden?

Zinecker/Beiwinkel: Diese Einschätzung teilen wir nicht. Es gibt nicht zu wenige Parkplätze, es gibt zu viele Autos und zu viele kostenlose Parkplätze. Mietautos hingegen sind eine gute Idee.

Wie bewerten Sie die Situation auf dem Heppenheimer Immobilienmarkt?

Zinecker/Beiwinkel: Wir haben einen fehlgeleiteten Wohnungsmarkt. Wohnungsleerstände müssen beendet werden, das Projekt „Vermiete doch an die Stadt“ bietet Chancen. Der Trend zum Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern muss gestoppt werden, die Stadt muss für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sorgen. Wir brauchen kleinere Wohnungen für Single-Haushalte. Das ehemalige Psychiatrie-Gelände westlich der B 3 bietet sich als Baugebiet an, die „Alte Kaute“ ist als Baugebiet hingegen ungeeignet.

Wo kann der Hebel angesetzt werden, damit die Stadt attraktiver für Touristen wird?

Zinecker/Beiwinkel: Wir wollen keinen Massentourismus, sondern stehen auch weiterhin für die Förderung von Festspielen, Gassensensationen, Forum Kultur und so weiter. Das Tourismusbüro leistet insgesamt gute Arbeit. Wir brauchen zusätzlich gefahrlose, gut ausgebaute innerstädtische und interkommunale Fahrradwege. Um schöne Fahrradwanderungen zu ermöglichen, benötigt man zudem zusätzliche E-Bike-Ladestationen. Weiter braucht es gute ÖPNV-Parkplätze, mehr Werbung für unsere schöne Altstadt und mehr Grün in der Stadt.

Wie könnte der „Schandfleck“ Europaplatz attraktiver gestaltet und künftig genutzt werden?

Zinecker/Beiwinkel: Es ist für eine Kleinstadt unwirtschaftlich, eine Fläche dieser Größe dauerhaft freizuhalten. Ein Teil des Europaplatzes soll deshalb renaturiert werden, beispielsweise als Naturlehrpfad. Ein anderer Teil kann als Mitfahrerparkplatz oder als Ausweichparkplatz mit ÖPNV-Anschluss fungieren.

Wie kann die Kreisstadt für junge Familien, aber auch für die älteren Bürgerinnen und Bürger attraktiver werden?

Zinecker/Beiwinkel: Eine Kommune muss sich in ihren Aufgaben an alle Altersgruppen wenden, eine gute Betreuung der Kinder in Kindergärten und Schulen nutzt Menschen jeden Alters. Wir wollen Mobilitätshindernisse abbauen (Stichwort: Barrierefreiheit) und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Zudem gilt es, die sozialen Dienste zu unterstützen und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu erhöhen – beispielsweise am Graben und auf dem nördlichen Parkhof. Wir stehen zudem für die Unterstützung von generationsübergreifenden Wohnprojekten.

Mit welchem Ziel gehen Sie in den Wahlkampf und auch in die Kommunalwahl 2021?

Zinecker/Beiwinkel: Wir wollen die zweitstärkste Kraft werden, eine Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, Treffpunkte für Jugendliche schaffen, Kultur stärken. Die Qualität von Arbeitsplätzen darf kein Tabu sein. fran