Heppenheim/Laudenbach. Ein fünf Monate alter Schäferhundwelpe ist am Montag (8.) von einem großen herrenlosen Hund angegriffen und gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in der Laudenbacher Feldgemarkung (Höhe ehemalige Umspannstation) in der Nähe des Hundesportvereins Hemsbach. Der Halterin des Welpen gelang es schließlich, durch einen Schlag auf den Unterkiefer des fremden Hundes diesen in die Flucht zu schlagen. Der Welpe wurde durch die Attacke schwer verletzt und musste notoperiert werden. Bei dem schwarzen Hund soll es sich um ein doggenähnliches Tier gehandelt haben. ots