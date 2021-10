Zwei Teams des Starkenburg-Gymnasiums in Heppenheim haben erfolgreich an den Wettbewerben von „Explore Science“ teilgenommen belegt, wie es in einer Mitteilung heißt. „Explore Science“ sind nach Angaben der Verantwortlichen naturwissenschaftliche Erlebnistage, die jährlich von der Klaus Tschira Stiftung im Luisenpark Mannheim veranstaltet werden.

Aaron Fischer, Franz May und Nikolai

...