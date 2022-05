Großer Andrang bei der Feuerwehr

Heppenheim. Erst nach 17 Uhr wurde es am Tag der offenen Tür auf dem Stützpunkt der Freiwilligen Feuerwehr Heppenheim-Mitte und dem gegenüberliegenden Parkplatz mit der Fahrzeugausstellung etwas ruhiger. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause hatten die Brandschützer zum ersten Mal wieder auf den Stützpunkt an der Dieselstraße eingeladen.

Gefühlt war jeder Heppenheimer zur Unterstützung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute zu Besuch. Vor allem Familien mit Kindern hatten ihren Spaß, für den Einsatz an der Wasserspritze gab es schließlich eine süße Belohnung. „Um 16 Uhr war das komplette Eis alle“, vermeldete der kommissarische Jugendleiter Martin Schmieder.

Christian Alt, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, und sein Stellvertreter Tobias Jost waren rundum zufrieden mit dem Verlauf des Tages. Einzig die Schlange an den Bonkassen wurde zur Hauptzeit recht lang. Leonhard Einberger bewahrte gleichwohl die Ruhe. „Wir hatten drei Essensausgaben geöffnet“, sagte Alt.

Der Andrang habe dazu geführt, dass Getränke, Steaks und Bratwürste nachgeordert werden mussten. Am Abend war von Kuchen und Wurst so gut wie nichts mehr übrig. Manche Familien verweilten den ganzen Tag auf dem Gelände, wo ihre Kinder nach Herzenslust toben konnten und viele einen Feuerwehrhelm der US-Airbase trugen, die ein Amerikaner gespendet hatte.

Begehrte Oldtimer

Gute Nerven brauchten die Feuerwehrleute am Informationsstand vor dem Rudolf-Kohl-Feuerwehrmuseum, wo ein Oldtimerfahrzeug mit Glocke stand. Diese wurde den ganzen Tag fast ohne Unterbrechung geläutet. Im Museum führte Horst Hennies von der Oldtimergruppe die restaurierte Fladerpumpe von 1926 vor. Zwei Wochen hat Hennies dafür gebraucht, die Pumpe wieder auf Vordermann zu bringen. Das lackierte Holz war gerade erst getrocknet.

Carmen Pfeifenberger und Sören Mohr ließen auf dem Freigelände des Museums die Eisenbahn laufen, die früher in der Altstadt vor dem Haus des verstorbenen Kameraden Rudolf Kohl ihre Runden drehte.

Das Museum war außerdem Ort einer Übung. Hierbei kam die Drehleiter zum Einsatz. Es wurde ein Wohnungsbrand angenommen. Aufmerksam verfolgte der Nachwuchs zudem die Vorführung einer technischen Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall. Angenommen wurde eine eingeklemmte Person beim Zusammenstoß eines Kleinwagens und eines Kombis. „Wenn wir zu einem Einsatz gerufen werden, dann verlassen wir unsere Arbeitsstätte oder stoppen unsere Freizeitaktivität und fahren zum Stützpunkt“, erklärte Zugführer Stefan Müller. Mit Rüst- und Löschfahrzeug rückt der Angriffstrupp schließlich zum Unfallort mit Martinshorn aus.

Zum Einsatz kam bei dieser Vorführung das hydraulische Rettungsgerät mit Spreizer und Schere. Während ein Brandschützer die imaginäre Person im Fahrzeug betreute, machten sich die Kameraden daran, Türen und Verkleidungsteile zu entfernen und schließlich nach der Trennung der Holme das Autodach abzutrennen.

Bei einer späteren Übung wurden die beiden Fahrzeuge, von der Firma Lerchl zu Verfügung gestellt, dann angezündet. Die Flammen loderten hoch, es kam zu kleineren Explosionen an den beiden Autos. „Ich hatte richtig Gänsehaut“, sagte Matthias Meixner vom Technischen Hilfswerk, der mit seiner Familie zu Besuch kam.

Erlös für Wärmebildkamera

Freilich durfte auch der Nachwuchs ran. So löschte die Jugend einen brennenden Holzstapel. Zwischen all den fröhlichen Kinderstimmen und dem Gebimmel war derweil der Musikzug Starkenburg zu vernehmen, der nach zweijähriger Pause bis auf zwei Auftritte endlich mal wieder spielen durfte.

Am Infostand präsentierte Michael Eck eine Wärmebildkamera, wie sie aus dem Erlös des Festes für die Einsatzabteilung gekauft wird. Die Helfer informierten über die verschiedenen Gruppen: Aktive, Alters- und Ehrenabteilung, Bambini, Jugendgruppe, Fanfaren- oder Musikzug. Alle können dem Vernehmen nach Nachwuchs gebrauchen. Einige Besucher ließen sich als passives Mitglied werben, der eine oder andere kündigte zumindest an, sich am Mittwochabend mal die Übungen der Einsatzabteilung anzuschauen.

Ab 18 Uhr stand für die aus etwa 60 Personen bestehende Hofmannschaft das Aufräumen an der Reihe. Der Aldi-Parkplatz musste wieder geräumt werden, die Fahrzeuge kamen zurück in die Halle auf dem Stützpunkt. Als Nächstes steht am Freitag um 19.30 Uhr die Jahresversammlung mit Wahlen an. dj/ü