Große Maifeier der Heppenheimer Feuerwehr diesmal in abgespeckter Form

Heppenheim. Nach zwei Jahren Pause findet am Sonntag wieder der am 1. Mai traditionelle Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Heppenheim-Mitte statt. Wie groß die Resonanz am Stückpunkt an der Dieselstraße sein wird, bleibt abzuwarten. Nach Ansicht von Christian Alt, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, könnten die Menschen nach zwei Jahren Pandemie noch vorsichtig sein, aber auch den Drang nach draußen verspüren.

Der Tag der offenen Tür wird am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in modifizierter Form stattfinden. Statt Spießbraten und Knödel gibt es Bratwurst, Currywurst und Steaks mit Brötchen. Die Organisatoren gehen von einem reichhaltigen Kuchenbuffet aus. In der Halle werden die Tischgarnituren weiter auseinander gestellt als sonst. Die Bühne für die Musikkapelle fällt weg. Der Musikzug Starkenburg wird einige Einlagen im Freien spielen, wo auch Tischgarnituren aufgestellt sind, um das Geschehen zu entzerren.

Für die Kinder wird es zwei Spiele geben. Die Jugendfeuerwehr wird eine Löschübung präsentieren. Die Aktiven werden an Unfallfahrzeugen ihre Herangehensweise demonstrieren und einen Brandangriff mit Drehleiter und Personenrettung simulieren. Die Oldtimergruppe wird Fahrzeuge ausstellen.

Wegen der gegenseitigen Corona-Ansteckungsgefahr werden sich keine weiteren Hilfsorganisationen präsentieren. Außerdem werden die Aktiven, die die Brandübungen präsentieren, sich als separates Team stationieren. Käme es zu einem Einsatz, würden diese ausrücken. „Größere Ausfälle aufgrund von vielen Infizierten wären eine Katastrophe“, sagt Alt. dj/ü