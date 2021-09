Gremien der Sparkasse Starkenburg in Heppenheim setzen sich neu zusammen

Heppenheim. Die Versammlung des Sparkassen-Zweckverbandes Heppenheim zählt 13 Mitglieder, die jeweils für eine Amtszeit von fünf Jahren von den Kommunen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Starkenburg gewählt werden. Bei der konstituierenden Sitzung des Sparkassen-Zweckverbandes Heppenheim standen Neuwahlen der Sparkassengremien an.

Einstimmig gewählt wurde zum Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung der Hirschhorner Bürgermeister Oliver Berthold, der Sascha Weber, Bürgermeister von Wald-Michelbach, ablöst. In ihrem Amt wurde die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Hartmann (Grasellenbach) als stellvertretende Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung bestätigt.

Verbandsvorstand

Die Amtszeit des Verbandsvorsitzenden beträgt sechs Jahre. Das Amt war nicht vakant und wird vom Heppenheimer Bürgermeister Rainer Burelbach bekleidet. Zur stellvertretenden Verbandsvorsitzenden wurde die Abtsteinacher Bürgermeisterin Angelika Beckenbach einstimmig gewählt. Der Verbandsvorstand besteht aus fünf Mitgliedern, die für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt werden. Der Vorstand setzt sich künftig aus dem Birkenauer Bürgermeister Milan Mapplassary (Stellvertreter: Matthias Pfenning, Viernheim), dem Mörlenbacher Bürgermeister Erik Kadesch (Stellvertreterin: Simone Schmidt, Birkenau), dem Grasellenbacher Bürgermeister Markus Röth (Stellvertreter: David Astaraee, Gorxheimertal), Bürgermeister Uwe Spitzer aus Gorxheimertal (Stellvertreter: Marco Röhrig, Heppenheim) und dem Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig (Stellvertreterin: Simone Wunderle, Heppenheim) zusammen.

Neuwahlen standen auch im Verwaltungsrat der Sparkasse Starkenburg an. Dieser zählt 15 Mitglieder. Rainer Burelbach ist in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender gleichzeitig Vorsitzender des Verwaltungsrates. Einstimmig gewählt wurden Bürgermeister Baaß (Viernheim), der das Amt seit 1997 innehat, wie auch Bürgermeister Dr. Sascha Weber (Wald-Michelbach), der wie Torsten Schmitt (Rimbach) neu im Gremium ist. Seit 2016 sind Bürgermeister Volker Oehlenschläger (Fürth), Bürgermeister Herold Pfeifer (Neckarsteinach), Bürgermeister Holger Schmitt (Rimbach) und Marianne Losert (Fürth) im Verwaltungsrat der Sparkasse Starkenburg. Alle wurden in ihrem Amt bestätigt. Bereits seit 2011 gehört Alexander Wünsche aus Heppenheim dem Gremium an. Er wurde ebenso wiedergewählt wie auch Wolfgang Kempf (Viernheim) der seit 2001 Mitglied des Verwaltungsrates ist.

Weitere fünf Mitglieder des Verwaltungsrates werden von den Mitarbeitern der Sparkasse Starkenburg gewählt. Dies sind: Rainer Bender (Beauftragtenwesen), Marco Giarrusso (Medialer Vertrieb), Bärbel Fischer (Interne Qualitätssicherung) Susanne Groß (Revision) und Sandra Bracht (Individualkundenberatung Odenwald). red