Ober-Laudenbach. Am dritten Advent – also am kommenden Sonntag, 12. Dezember – findet in der Katholischen Marienkapelle in Ober-Laudenbach um 9.30 Uhr eine Eucharistie-Feier zum Patrozinium statt. Den Gottesdienst wird Pfarrer Thomas Meurer mit der Gemeinde feiern.

Im Anschluss daran werden die beiden Sitzbänke vor der Marienkapelle eingeweiht, die das fünfköpfige – ökumenische – Adventsbasar-Team gestiftet hat.

Dabei ist auch ein kleiner Umtrunk vorgesehen. red