Gottesdienst auf der Freilichtbühne

Heppenheim. Die beiden evangelischen Kirchengemeinden in Heppenheim – Heilig-Geist und Christuskirche – laden ein zum Gottesdienst an Himmelfahrt, Donnerstag, 13. Mai, um 11 Uhr auf der Freilichtbühne. Nach den guten Erfahrungen an Ostern wolle man „diesen schönen Ort gerne wieder nutzen, um dort gemeinsam Himmelfahrt zu begehen“, heißt es in einer Ankündigung. Der Gottesdienst wird u. a. von den Konfirmanden gestaltet, die im Laufe dieses Jahres konfirmiert werden. „Was steht ihr da und schaut in den Himmel?“ Dieser Frage sei die Gruppe zuvor an einem Konfirmandentag nachgegangen. Ihre Antworten und Gedanken wolle sie gerne mit den Teilnehmern des Gottesdienstes teilen. Darüber hinaus sei für Ton, Musik und Gesang bestens gesorgt. Jetzt hoffe man auf gutes Wetter und freue sich auf einen schönen Gottesdienst unter freiem Himmel. red

