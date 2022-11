Heppenheim. Die Ortsgruppe Heppenheim des Odenwaldklubs (OWK) trifft sich am Samstag, 5. November, zu einer Gesundheitswanderung um 14 Uhr an der Martin-Buber-Schule. Von hier geht es über Fischweiher und den Drosselbergweg nach Heppenheim. Die Wanderung wird durch Übungen und Informationen zum Thema „Immunsystem“ ergänzt.

Anmeldung per Telefon unter der Rufnummer 06252/71823 oder per E-Mail an: friederike.preuss@web.de. red