Geschenke für zerstörte Kitas

Ober-Laudenbach. Der vierjährige Finn sitzt im Kindersitz eines Kastenwagens. Der Kofferraum des Autos ist bis oben hin vollgepackt mit Geschenken. Für ihn ist allerdings keins dabei. Doch mittlerweile hat der kleine Mann ganz genau verstanden, warum das so ist. Seine Mama Moni Oehring hat nämlich gemeinsam mit Jasmin Neubacher, Tina Schröder und Kerstin Stahl die Spendenaktion „Engel für Stolberg“ für zwei Kindergärten in Stolberg initiert.

Hinter der Spendenaktion steckt der Ober-Laudenbacher Kerweverein, dem Franz Arnold vorsteht. Der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen bei der diesjährigen Kerwe, so haben sich die Mitglieder überlegt, sollte diesmal einem karitativen Zweck zugutekommen. Schnell war man sich einig, im Ahrtal zu helfen, wo viele Menschen durch das Hochwasser im Sommer alles verloren haben. Und bald waren auch zwei Kindergärten aufgetan, die bei der Naturkatastrophe zerstört wurden: die Kitas „Zauberkiste“ und „Steinweg“. Beide Kindergärten gibt es nicht mehr. Die Mädchen und Jungen wurden zunächst in einer Turnhalle betreut und sind nun in Containern untergebracht, bis die Einrichtungen wieder aufgebaut werden können.

Bei einem der Kindergärten habe die Hälfte aller 43 Familien durch die Flut alles verloren. Insbesondere auch bei den Kindern wirkt der Schrecken noch nach. „Es ging uns um die Kinder, denen wir eine Freude bereiten wollen“, so Moni Oehring. Und so entschlossen sich die Frauen, den Kindern des Kindergartens Steinweg ganz persönliche Weihnachtswünsche im Wert von bis zu 20 Euro zu erfüllen.

Gesagt, getan: Die Kinder schickten ihre Wunschzettel und Kerstin Stahl, die Inhaberin des Laudenbacher Geschäftes „Hobby & more“, kümmerte sich um jeden einzelnen Wunsch und steuerte einen großen selbst genähten Stoffengel bei. Auch die Erzieherinnen wurden nicht vergessen, jede erhielt einen Korb mit tollen Sachen.

Die Kita „Zauberkiste“ hat eine Geldspende bekommen, mit der – sobald man wieder in ein eigenes Gebäude ziehen kann – ein Spielfahrzeug für die Kleinen beschafft werden soll. Die 37 Mädchen und Jungen der Kita bekamen liebevoll verpackte Schuhkartons mit Stiften, Malbüchern und allerlei anderen Dingen. Eine schwedische Möbelkette spendierte einen Pandabären für jedes Kind, der Hemsbacher Rewe-Markt steuerte 37 Schokonikoläuse bei. Das Autohaus Stöcker stellte das Transportfahrzeug zur Verfügung.

Vor der Weihnachtsaktion ging bereits eine Kaffeemaschine nach Stolberg. Ausgetauscht hat man sich auch mit Briefen – und die waren so warmherzig geschrieben, „dass wir weinen mussten“, so Tina Schröder. „Liebe Engel, gerade nach einer Zeit voller Entbehrungen aufgrund der Corona-Pandemie änderte sich das Leben der Kinder in der Flutregion ein weiteres Mal dramatisch“ – so beginnt einer dieser Briefe, in dem die Erzieherinnen schildern, wie groß der Einschnitt für die Kleinen war und wie riesig die Freude, dass da jemand war, der den Kindern ihr Wünsche erfüllen wollte.

„Wir sind ganz gespannt, die Kinder selbst zu treffen und zu sehen, wie sie aussehen“, so Moni Oehring vor der Abfahrt. Der Empfang in Stolberg sei sehr emotional gewesen, berichtet sie auf der Rückfahrt aus dem Auto. „Wir haben einen Engel bekommen und mit den Kindern eine superschöne Übergabe gemacht.“ Fast seien Tränen geflossen. Noch dazu habe es für die Spenderinnen ein tolles Frühstück gegeben. rid/ü