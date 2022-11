Geschenke für Kinder in Rumänien

Heppenheim. Der Ortsbeirat Erbach, der Kindergarten „Tatzelwurm“ sowie der Förderverein Erbach rufen wieder dazu auf, rumänischen Kindern eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Die Spendenaktion wurde 2010 ins Leben gerufen. Nach Angaben von Ortsvorsteherin Ulla Hammann wurden in den vergangenen Jahren jeweils über 300 Pakete geschnürt. Geschenke für die Aktion „Weihnachtsfreude“ können bis 1. Dezember im Kindergarten „Tatzelwurm“, bei Ulla Hammann, Vordersberg 38, sowie bei Markus Bauer, Ortsstraße 10, abgegeben werden. Zielort des Hilfstransports ist das Missionswerk in Botosani. Die Einrichtung garantiert Kindern aus sozial schwachen Familien täglich eine warme Mahlzeit, übernimmt deren medizinische Versorgung und ist bei der Vermittlung von Lehrstellen behilflich. Im Gegenzug wird die Teilnahme an Gruppenstunden mit christlicher Wertevermittlung erwartet. Spender werden gebeten, die Pakete in Geschenkpapier einzuschlagen sowie gut kenntlich mit Angaben zum Geschlecht und zur Altersgruppe zu beschriften. Gefragt sind Spielsachen, Süßigkeiten, Schreibwaren, Toilettenartikel und Lebensmittelkonserven, aber keine gebrauchten Kleidungsstücke. red

