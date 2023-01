Heppenheim. Am Montagnachmittag ist in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße vor der Hausnummer 5 ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw angefahren und beschädigt worden.

Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, passierte der Unfall zwischen 13.30 und 15 Uhr. Der Verursacher habe sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe: Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei Heppenheim unter 06252 /706-0 melden. red