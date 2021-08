Gegen falsche Impfangaben vorgehen

Heppenheim. „Folgen der Pandemie – das Geschäft mit den gefälschten Impfdokumenten“: Diesen Titel trägt eine Gesprächsrunde, zu der der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU) einlädt. Als Gesprächspartner steht Thomas Metz (CDU), Staatssekretär beim Hessischen Justizministerium, zur Verfügung. Das Gespräch findet am Mittwoch, 25. August, ab 17 Uhr im „Rebmuttergarten“ (Darmstädter Straße 133) in Heppenheim statt.

In Zeiten der Corona-Pandemie komme Impf-Dokumenten eine besondere Bedeutung zu, heißt es in der Presseankündigung. Der Nachweis über die komplette Impfung gegen das Corona-Virus ermögliche den Geimpften einerseits Wege zurück in die Normalität. Andererseits sei der Impfnachweis ein absolut notwendiges Instrument, um die Pandemie nun unter Kontrolle zu halten. „Wir alle sind darauf angewiesen, dass mit den Angaben im Impfpass kein Schindluder getrieben wird. Deshalb gilt die Regel, dass sich jeder strafbar macht, wer falsche Angaben in Impf-, Genesenen- und Testdokumente einträgt oder wer unrichtige Dokumente dieser Art nutzt“, schreibt die CDU in ihrer Pressemitteilung.

Aus organisatorischen Gründen bitten die Veranstalter um eine Anmeldung (Telefon: 06252/982144, E-Mail an silke.hossner@bergstrasse.cdu.de). Für die Teilnahme gelten die Corona-Regeln geimpft, genesen oder getestet. Die Veranstaltung findet im Freien statt. red