Gedenkfeier in Heppenheim: Jüdische Lieder und ein Schweigekreis

Heppenheim. Der Verein Stolpersteine Heppenheim veranstaltet am Mittwoch, 9. November, um 19.30 Uhr, im Marstall in Heppenheim ein Konzert, um der Pogromnacht vom 9. auf 10. November 1938 zu gedenken. Unter dem Titel „Wie kommt es…“ wird das Künstlerduo Ralph Dillmann (Gesang) und Gerd Kaufhold (Klavier) Lieder und Musik der jüdischen Komponisten Georg Kreisler, Hermann Leopoldi und Paul Dessau zu Gehör bringen. Nach dem etwa einstündigen Konzert besteht die Möglichkeit, um 21 Uhr am Schweigekreis vor der Synagogengedenkstätte teilzunehmen. Der Eintritt ist frei. red

