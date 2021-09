Gedenkandacht für tot geborene Kinder in Heppenheim

Heppenheim. Die Klinikseelsorge am Kreiskrankenhaus Bergstraße lädt gemeinsam mit der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe an diesem Samstag, 2. Oktober, zu einem Gedenkgottesdienst für totgeborene Kinder auf den Heppenheimer Friedhof ein. Die Andacht beginnt um 11 Uhr in der Friedhofskapelle, teilen die Pfarrerinen Silke Bienhaus und Steffi Beckmann sowie Pastoralreferent Bernhard Deister mit. In ihrer gemeinsamen Einladung heißt es: „Leider musste der Termin im Jahr 2020 Corona-bedingt ausfallen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass der Gedenkgottesdienst in diesem Jahr möglich ist.“

Ein Ort der Erinnerung

Mit einem Grabfeld und einem Gedenkstein für „Kinder, denen das Licht dieser Welt verborgen blieb“, ist vor zehn Jahren ein besonderer Ort der Erinnerung geschaffen worden. Seither findet jährlich eine Trauerfeier statt.

Das Seelsorge-Team schreibt weiter: „Das gemeinsame Gedenken ist ein Angebot an alle Eltern in der Region, deren Kind tot geboren wurde, selbst wenn diese Erfahrung schon lange zurückliegt. Auch Geschwister, Großeltern und andere Menschen, die sich mit den Trauernden verbunden fühlen oder selbst Traurigkeit über einen Verlust spüren, sind herzlich eingeladen. Sie dürfen erleben, dass sie in ihrer Lebenssituation nicht alleine sind, und dass es einen Ort gibt, der ihrer Trauer Raum lässt.“

Die Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, ihre Kontaktdaten werden erfasst. red

