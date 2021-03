Heppenheim. Das Verbrennen von Gartenabfällen ist am kommenden Samstag, 13. März, in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr ausnahmsweise möglich. Das heißt: „Die Grünabfälle dürfen auf Grundstücken, auf denen sie anfallen, und die außerhalb der in Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, unter Einhaltung der geltenden Regelungen, verbrannt werden.“ Eine Anmeldung beim Ordnungsamt im Heppenheimer Rathaus ist nicht erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. red