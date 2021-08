Heppenheim. Bei einem Unfall in Heppenheim ist eine 57-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte die Fußgängerin am Donnerstag mit einem Bus zusammen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie die Polizei mitteilte. Der 54-jährige Busfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt.

