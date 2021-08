Für Kinder: Führung durch die Stadt

Heppenheim. Viele Kinder freuen sich auf eine unbeschwerte Zeit im Freibad, speziell in den Ferien. Und gerade für die Jugend der Kreisstadt gibt es in Kürze noch weitere spannende Angebote, wie Pressesprecherin Uta Nack-Domesle mitteilt: öffentliche Führungen für Kinder, organisiert von der städtischen Tourist-Information.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der einstündigen Laternenführung am Donnerstag, 26. August, tauchen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ab 19.30 Uhr demnach ein in die Sagenwelt der Region, während sie bei der 90-minütigen Mühlenführung am Mittwoch, 25. August, ab 15 Uhr, auf Spurensuche gehen und so manches Geheimnis über die Mühlengeschichte, die Müllerei und die Vorgänge des Mahlens in der Stadt erfahren. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und die ein oder andere versteckte Ecke ihrer Heimatstadt können Kinder und Eltern derweil bei einem einstündigen Kinderstadtspaziergang am Dienstag, 24. August, ab 15 Uhr kennenlernen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets für die Führungen müssen vorab in der Tourist-Information im Stadthaus in der Fußgängerzone gekauft werden. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr. Während der Führungen gelten die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln. Weitere Informationen gibt am Telefon unter 06252 / 131171 oder 131172. red