Heppenheim. Im Zuge der sinkenden Inzidenz will der Jahrgang 1939 seine lange geplante Fünf-Tages-Tour nach Bernried am Starnberger See nun endlich in Angriff nehmen. Geplant ist die Busreise nach Bayern für die Zeit vom 7. bis 11. Oktober. Einige Plätze sind noch frei, teilt der Jahrgang mit. Auch Gäste seien jederzeit willkommen. Auf dem Programm stehen diverse Besichtigungen und Führungen. Ein Zwischenstopp in Augsburg mit Besichtigung der Fuggerhäuser ist ebenfalls vorgesehen. Anmeldungen und weitere Informationen bei Gerhard Mattern (Telefon 06252/73500) und Rudolf Schmitt (06252/74323). red

