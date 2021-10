Heppenheim. Mit dem Beginn der Herbstferien bietet die Tourist-Information Heppenheim wieder öffentliche Führungen für Kinder an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Laternenführung (60 Minuten) tauchen die Kinder ein in die Sagenwelt der Region. Spannende, lustige und geisterhafte Geschichten werden von zwei gewandeten Laternenführern unter den Laternen der Heppenheimer Altstadt vorgetragen. Mit dabei: der kleine Ratterich Ratz Pfeifer. Er erzählt, wie die Sagen überhaupt erst in die Heppenheimer Altstadtlaternen kamen. Beginn ist am Donnerstag, 21. Oktober um 19 Uhr am Kurfürstenplatz (Amtshof).

Auf Spurensuche gehen die Kinder bei der Mühlenführung (90 Minuten). Rund 70 Mühlen gab es früher in Heppenheim. Karlheinz Mulzer erzählt bei dieser Tour von der Altstadt zum Mühlgraben über die Heppenheimer Mühlengeschichte, die Müllerei und die Vorgänge des Mahlens. Beginn ist am Freitag, 22. Oktober, um 15 Uhr am Kurfürstenplatz (Amtshof).

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und die eine oder andere versteckte Ecke ihrer Heimatstadt können Kinder und Eltern außerdem bei dem Kinderstadtspaziergang (60 Minuten) kennenlernen. Beginn ist hier am Dienstag, 19. Oktober, um 15 Uhr auf dem Marktplatz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Tickets sind vorab in der Tourist-Information (Friedrichstraße 21) zu erwerben. Die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln gelten auch während der Führungen. Die Teilnahmepreise: Stadtspaziergang 1,50 Euro pro Kind, Begleitperson 3 Euro; Mühlenführung 2 Euro pro Kind, Begleitperson 4,50 Euro; Laternenführung 3 Euro pro Kind, Begleitperson 6 Euro. red