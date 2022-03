Führung vom Bahnhof zum „Dom“

Heppenheim. Am Sonntag, 3. April, 10.30 Uhr, findet in Heppenheim die Themenführung „Vom Bahnhof zum Dom“ statt. Dabei erleben die Teilnehmer laut Ankündigung die letzten 1200 Jahre Stadtgeschichte in wenigen hundert Metern.

Vom Bahnhof geht die Führung über den Halben Mond und das ehemalige Kaufhaus Mainzer Schritt für Schritt zum Herzen Heppenheims, dem Marktplatz. Pia Keßler-Schül erzählt auf dem Weg anschaulich, wie sich Heppenheim im Laufe der Jahrhunderte verändert und sich an die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit angepasst hat. Das Zug- und Postkutschenzeitalter, der Bau neuer Stadtviertel und der Umbau von Straßenzügen sind ebenso Themen des Spaziergangs wie die besonderen Menschen, die bei all dem mitgewirkt haben, heißt es in der Ankündigung.

Die Führung dauert 90 Minuten, die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 4 Euro, für Kinder 2 Euro. Anmeldung ist möglich persönlich, per Mail oder telefonisch bei der Tourist Information Heppenheim (Friedrichstraße 21, 06252/13 11 71/-72). Reservierte Plätzekönnen vorab bei der Tourist Information oder vor Ort bei der Stadtführerin bezahlt werden. Es gelten die aktuellen Pandemieregelungen des Landes Hessen. red

