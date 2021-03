Viele ältere Stammgäste sind mit Battista Ventroni und seiner Frau Oriella, die an Silvester 2013 mit nur 64 Jahren nach einem Krebsleiden verstarb, seit Jahrzehnten vertraut: Lange Zeit haben beide – und am Ende Battista Ventroni allein – das Eiscafé Riviera in der Friedrichstraße 8 betrieben, das älteste Eiscafé in Heppenheim.

Schon bevor es das Eiscafé gab, war Oriellas Vater Celso

...