Heppenheim. Eine Fritteuse hat am Sonntagnachmittag um 15 Uhr in einer Wohnung Am Erbachwiesenweg Feuer gefangen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Heppenheim kam bald nach dem Notruf, musste aber keine Löscharbeiten vornehmen, sondern nur die Räume durchlüften. Menschen kamen nicht zu Schaden, versicherte Stadtbrandinspektor Werner Trares. olo/ü

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1