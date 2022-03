Laudenbach. Am kommenden Sonntag (13.) findet kein Gottesdienst in Laudenbach statt. Das hat die Evangelische Kirchengemeinde Laudenbach jetzt mitgeteilt

Stattdessen lädt die Gemeinde an ebendiesem Tag um 17 Uhr zum Friedensgebet vor der katholischen Kirche Laudenbach ein. Für die Gottesdienste besteht Maskenpflicht und es ist vorab eine Anmeldung unter Tel. 06201-71569 oder per Mail an laudenbach@kbz.ekiba.de bis Samstag 18 Uhr erforderlich. red

