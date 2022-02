Friedensgebet statt Fastnachtsgittesdienst in Heppenheim

Heppenheim. Russische Truppen sind am Donnerstagmorgen in die Ukraine eingedrungen, der Kriegszustand wurde ausgerufen. Angesichts dieser Ereignisse, so Pfarrer Thomas Maurer, könne der Fastnachtsgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in St. Peter als solcher nun doch nicht gefeiert werden.

„Die Situation hat sich über Nacht geändert, die Lage in der Ukraine ist eskaliert. Wir haben Krieg. Menschen sterben in der Ukraine, bei uns haben viele Angst. Da passt eine fröhliche fastnachtliche Stimmung einfach nicht mehr dazu“, begründet der Geistliche. Ein Gottesdienst findet trotzdem statt und alle, die sowieso kommen wollten, seien eingeladen: „Wir werden den Gottesdienst nun als Gebet für den Frieden gestalten“, so Maurer abschließend. red

