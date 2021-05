Frederic Hormuth heute digital

Heppenheim. Seit über einem halben Jahr befindet sich das Team des Heppenheimer Vereins Forum Kultur bereits in der Corona-bedingten Zwangspause. Auch die für Samstag, 8. Mai, geplante Premiere des neuen Programms von und mit Frederic Hormuth in der Reihe „Kunststück!“ muss aufgrund der weiter hohen Infektionszahlen in Stadt und Kreis abgesagt werden.

Verzichten müssten die Kulturfreunde aus der Region aber nicht ganz, teilt Spartenleiterin Charlotte Hussong mit. Denn: „Frederic Hormuth (BILD: Klügl) wird am 8. Mai ab 20 Uhr eine Video-Kurzversion seines neuen Programmes präsentieren.“ Auf Hormuths YouTube-Kanal und seiner Facebook-Seite ist dann ein kleiner Einblick in die neuen Songs und Texte des frischen Solos mit dem Titel „Wer ist eigentlich WIR?“ zu finden. Der Künstler werde in den Kommentarspalten anwesend sein und „freut sich aufs gemeinsame Anschauen“, heißt es.

© Sven Klügl

Schon im vergangenen Jahr ging Hormuth, der mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in Heppenheims Stadtteil Kirschhausen lebt, im Zuge der Corona-Krise neue Wege: Im Mai 2020 veröffentlichte er „eine Art Kabaretthörbuch“. Überdies startete er eine digitale monatliche Reihe unter dem Titel „Lachen in geschlossenen Räumen“ mit Liedern, Gags und Satiren. red/fran