Frauen-Union zeigt in Heppenheim "Die Unbeugsamen"

Heppenheim. Die Frauen-Union (FU) in der Zwingenberger CDU lädt für Sonntag, 19. September, 20.15 Uhr, zu einer Filmvorführung in die Saalbau-Lichtspiele nach Heppenheim (Wilhelmstraße 38) ein. Auf dem Spielplan steht dann der Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“. Er erzählt „die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbesessene und amtstrunkene Männer wie echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten", heißt es in der Ankündigung. Kartenreservierungen bei Julia Raab (E-Mail: raab.julia@online.de, Telefon: 06251/ 79 101).



