Franz Lambert hatte schon zwei Milliarden Zuschauer

Anfang März 2023. Wir treffen uns im Sängerheim Hambach, dem kleinen Ortsteil von Heppenheim. Das Gespräch dreht sich um ihn und die Welt. Und plötzlich fragt er: „Wie schätzen Sie die politische Lage ein?“ Da ist man erst einmal platt. Denn der da fragt, war befreundet mit Helmut Kohl, bildete mit Helmut Schmidt ein Duett am Klavier, spielte auf für Prinz Charles und Michail Gorbatschow. Eben immer noch neugierig, auch und gerade zum 75.

Szenenwechsel. Juli 2022. Die Mehrzweckhalle in Hohensachsen, Stadtteil von Weinheim. Konzert des MGV 1850, das erste seit zwei Jahren Corona-Zwangspause. Chorleiter Volker Schneider dirigiert zwei Dutzend Herren, alle nicht mehr die Jüngsten. In ihrer Mitte Lambert an seiner riesigen Orgel, manche Unebenheit des Gesangs virtuos glättend. Ab und an hebt er den Kopf, zeigt ein herzliches, offenes Lachen in die Runde der 50 Zuhörer. Jener Mann, der rund um den Globus in Fußballstadien mit bis zu 70 000 Besuchern gespielt hat, beobachtet von zwei Milliarden Fernsehzuschauern.

Zwei Szenen, die Franz Lambert beleuchten. Star der deutschen Musik-Szene der Generation James Last und Gotthilf Fischer, Freddy Quinn und Heino, nicht zufällig mit ihnen befreundet. All dies Namen, für Generationen Legenden.

Start im „Felsenkeller“

Dabei beginnt es bescheiden. Im „Felsenkeller“, dem Gasthaus seiner Eltern in Heppenheim-Sonderbach, spielt der junge Franz zum Tanz. Ein Naturtalent. Der Vater entscheidet dennoch: Der Sohn wird Koch, er kommt zur Lehre ins Kurhotel Bensheim-Auerbach. Just zum Silvesterball fällt dort der Musiker aus, der Kochlehrling springt ein. Und fällt einem Manager von Wella auf, der ihn für eine Modenschau engagiert. Geschichten, die das Leben schreibt.

Und es geht gerade so weiter. Heinz Schenk, in hessischen Dörfern stets auf Talentsuche, stößt auf Lambert. 1969 spielt er im „Blauen Bock“. Es sind Zeiten, in denen ein Auftritt hier den Durchbruch bedeutet, in denen dieser und „Musik ist Trumpf“ Hochämter der Fernsehgemeinde sind. Lambert ist oft dabei, mit um die 500 Fernsehauftritten.

Das ebnet den Weg in einen ganz anderen Bereich: Sport. Josef Blatter ist es, damals erst Generalsekretär der Fifa, der ihn in der ZDF-„Starparade“ hört - und ihn engagiert, um bei der WM in Mexiko fünf Wochen lang in der Lounge des Hotels aufzuspielen. An den stimmungsvollen Abenden stehen Pelé, Platini und di Stefano um sein Piano und singen.

Komponist der Fifa-Hymne

1994 hat Lambert die Idee zu einer Hymne für die Fifa; denn bis dahin erfolgt der Einmarsch von Nationalmannschaften in die Stadien lautlos. Blatter, inzwischen Präsident, ist begeistert. Bei der WM in Chicago erfolgt die Premiere. Fortan erklingt Lamberts Komposition, beim Finale der WM 2006 zwischen Frankreich und Italien spielt er sie selbst live im Berliner Olympiastadion vor 70 000 Zuschauern - und zwei Milliarden am Fernseher. Inzwischen wird die Komposition kaum mehr gespielt; Blatters Nachfolger Infantino glaubt, sich dadurch vom Vorgänger distanzieren zu können.

Erlebnisse mit den Großen der Zeit sind Legion, festgehalten auf Fotos, die Lamberts Keller zieren. Von Gorbatschow, für den er „Kalinka“ einübt, der aber viel lieber „Winds of Change“ hören will; von Prinz Charles, für den er im Schlosshotel Kronberg aufspielt; von Helmut Schmidt, der ihn für das Sommerfest des Bundeskanzlers engagiert und mit ihm selbst in die Tasten haut.

Auf CDU-Parteitagen spielt Lambert bei Delegiertenabenden. Einmal ist ein Orchester dabei, für Helmut Kohl aber zu laut; er schickt es in Dauerpause. Lambert darf bleiben, Freundschaft entsteht. Zur Trauerfeier für Kohl ist er eingeladen.

107 Tonträger hat er veröffentlicht, manche in wenigen Tagen 100 000-fach verkauft, daher „Goldene Schallplatten“, die „Super-Orgel-Hitparade“ gar 450 000 Mal. Im heutigen Musikmarkt undenkbar.

Doch Lambert ist immer noch gefragt und daher aktiv. Mit Heino hat er eine gemeinsame Tournee konzipiert, in deren Rahmen beide vor allem in Kirchen auftreten, mit Chorleiter Volker Schneider ein Format speziell für Laienchöre entwickelt.

Da kommt seine Wersi-Orgel zum Einsatz, die nichts gemein hat mit den Instrumenten der Alleinunterhalter von Hochzeiten & Co., vielmehr ein hoch komplexer Musikcomputer ist, ein ganzes Orchester, auch, oder besser: gerade deshalb den versierten Organisten erfordernd. Wie lange will er noch auftreten? „Wenn ich gesund bleibe, fünf Jahre“, so der Jubilar. Musizieren ist sein Leben und auch Konzertieren. Nur an seinem Geburtstag nicht. Den feiert er zu Hause in Heppenheim mit Ehefrau Christa. Bodenständig - auch das ist Franz Lambert.