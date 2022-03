Fotoausstellung in der Christuskirche in Heppenheim

Heppenheim. Evangelisch in Heppenheim lädt ein zur Fotoausstellung der „Ananda-Seva Indienhilfe“, die am heutigen Samstag (26.) um 18 Uhr in der Christuskirche eröffnet.

Mit Bildern aus dem indischen Alltag macht der Verein auf seine wichtige Unterstützungsarbeit aufmerksam.

Hilfe für Kinder und Jugendliche

So unterstützt er Kinder und Jugendliche sowie soziale Projekte in Indien, insbesondere eine Schule in Omkareshwar / Mittelindien mit rund 250 Schüler. Durch Spenden und Vereinsaktivitäten wird Kindern, Jugendlichen und Frauen aus verarmten oder benachteiligten Verhältnissen eine ganzheitliche Schul- und Berufsausbildung ermöglicht, damit sie gut auf ein selbstbestimmtes Leben in der indischen Gesellschaft vorbereitet sind.

Austauschprojekte zwischen Lehrern und Schülern sowie kulturelle Bildungsveranstaltungen wurden durch den Verein gefördert, damit ein lebendiger Austausch zwischen Europa und Indien möglich ist. Die Ausstellung ist bis zum 30. April in der Christuskirche zu den Büroöffnungs- oder Gottesdienstzeiten zu sehen. red