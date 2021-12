Forum Kultur trotzt der Pandemie

Heppenheim. Die Berliner Formation „Subsystem“ hatte am Mittwochabend vor 30 Besuchern in der Reihe „Jazz im Marstall“ ihren Auftritt. Für Forum Kultur war es die erste Veranstaltung unter 2G-Bedingungen (nur Geimpfte und Genesene). Gerade in schwierigen Zeiten wollen die Programmverantwortlichen bei aller gebotenen Vorsicht kulturelles Leben in Heppenheim weiterhin ermöglichen und den Künstlern eine Auftrittschance bieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigens für das Konzert angereist waren Almut Schlichting und Sven Hinse, angekündigt als „Tiefton-Spezialisten aus dem kreativen Unterholz der Berliner Szene“. Zuvor waren zwei ihrer Konzerte in Nürnberg und Fürth wegen Corona kurzfristig abgesagt worden. Nun konnte sich das Publikum im Marstall über ihren zeitgenössischen Jazz mit Elementen aus Programmmusik und Impressionismus, Funk und Folklore sowie Wiener Caféhaus freuen. Gekonnt und virtuos präsentierte Subsystem die Vielfalt der Instrumente Baritonsaxofon und Kontrabass.

Gute Publikums-Resonanz

Mit der 3G-Regel und viel Optimismus war Forum Kultur im September in die neue Saison gestartet. „Alle Veranstaltungen der Reihen Jazz is flowering, Jazz im Marstall, Kindertheater und Literatur waren bisher ausverkauft“, berichtet Vorsitzender Christoph Hussong, „die Veranstaltungen der Reihen Kammerkonzerte und „KunstStück!“ sehr gut besucht.“ Den Grund für die gute Resonanz sieht er darin, dass „unabhängig von irgendwelchen xG-Regelungen“ an den bisherigen Abstandsregeln festgehalten wurde, um dem Publikum, den Künstlern und Mitarbeitern den größtmöglichen Infektionsschutz zu garantieren.

Der Auftritt des Kabarettisten HG Butzko Mitte November war die erste Veranstaltung unter 3G-Plus, nun die Premiere mit 2G und ab diesem Sonntag gilt in Hessen 2G mit Abstands- und Hygiene-Konzept. Aber das macht Forum Kultur ohnehin schon. Der Veranstaltungsbetrieb des ehrenamtlich tätigen Heppenheimer Vereins sei so weniger beeinträchtigt worden als zunächst befürchtet, sagt Hussong. Die bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, dass rund 95 Prozent des Publikums geimpft sind und sich die Stornierung von Tickets „auf seltene Ausnahmefälle“ beschränkt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weihnachtskonzert mit 2G-Plus

Ob die mit der 2G-Plus-Regelung einhergehende Testpflicht auch für geimpfte und genesene Besucher Einfluss auf die Ticketnachfrage haben wird, bleibe abzuwarten. Diese gilt in Hessen ab Sonntag für Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern, bei Forum Kultur im Moment die große Ausnahme. Beim Weihnachtskonzert mit „Quadro Nuevo“ am 19. Dezember in St. Peter kommt die 2G-Plus Regelung wohl erstmals zur Anwendung.

Problematisch sind jedoch die unvermeidlichen Umsatzeinbußen durch die Einhaltung der Abstandsregeln und die damit verbundenen Kapazitätseinschränkungen. Das bedeutet für Forum Kultur erhebliche Mindereinnahmen. „Wir legen drauf“, erklärt Christoph Hussong, „aber im Moment ist es uns das wert.“ Das sei nur möglich, weil Stadt und Sponsoren wie die Sparkassen-Stiftung „voll hinter uns stehen“.

Unabhängig davon kommen die Vorsichtsmaßnahmen von Forum Kultur bei den Besuchern an. Das Publikum am Mittwochabend gehörte überwiegend der Generation 60 plus an. „Ich fühle mich gut, sehe kein Risiko“, sagt die 77-jährige Karin Pietz, die sich freut, „dass es sowas gibt“. Auch die Heppenheimerin Maddalena Füssler will sich „nicht verrückt machen“. Als Lehrerin sei sie der Situation täglich ausgesetzt, da freue sie sich auf die Abwechslung und das Vergnügen. ax/ü