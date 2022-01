Forum Kultur Jazz präsentiert Lottchen

Heppenheim. Zu Beginn des neuen Jahres lädt Forum Kultur Jazz zu einer „ebenso berührenden wie spannenden Reise durch das Wunder des Lebens und Leben-Schenkens ein“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Konzert mit dem Duo Lottchen beginnt am Mittwoch, 12. Januar, um 20 Uhr im Marstall des Amtshofes.

„Subtile Hörabenteuer“

„Überaus variabel und facettenreich fangen Sonja Huber und Eva Buchmann die Atmosphäre und Stimmungen ihrer Songs ein und werfen dabei ihre herausragende Musikalität und Technik in die Waagschale“, schreibt Forum Kultur. Das Duo Lottchen sei eine selten intime Fusion von Vibraphon und Gesang, seit Jahren geschätzt für beeindruckend subtile Hörabenteuer. Sonja Hubers und Eva Buchmanns neues Album „Tales For My Mother“ sei eine Ode ans Mutter-Sein, inspiriert von ihren Müttern wie von der eigenen Mutterrolle, von unerfülltem Kinderwunsch, aber auch von Mutter Erde und der Suche nach den eigenen Wurzeln – „ein Meisterwerk, das seine Kraft aus der Ruhe schöpft“.

Auch und gerade in schwierigen Zeiten ist es den Programmverantwortlichen wichtig, bei aller gebotenen Vorsicht kulturelles Leben zu ermöglichen. Dies geschieht, wie bei allen Veranstaltungen von Forum Kultur, in einem überschaubaren Rahmen, um so dem Publikum durch die Einhaltung großzügiger Sitzabstände größtmögliche Sicherheit zu bieten. Gemäß der aktuellen 2G-Regelung für Innenräume werden zur Veranstaltung ausschließlich Geimpfte mit vollständigem Impfschutz und Genesene eingelassen. Bei Nichteinhaltung der Einlassregeln werden Tickets nicht erstattet. red/BILD: