Forum Kultur Jazz: Lakatos trifft in Heppenheim auf Snétberger

Heppenheim. Zu Beginn des neuen Jahres lädt Forum Kultur in der Reihe „Jazz is flowering“ zu einem „Konzert der Superlative“ mit Tony Lakatos und Ferenc Snétberger ein, wie es in einer Ankündigung heißt. Damit komme der Verein seinem Versprechen nach, das während des Lockdowns im November 2020 mit großem Bedauern abgesagte Gipfeltreffen schnellstmöglich nachzuholen. Das Konzert beginnt am kommenden Samstag, 29. Januar, um 20 Uhr in der evangelischen Christuskirche.

Tony Lakatos war als langjähriger Solist gefeiertes Urgestein der HR-Bigband und gelte als einer der erfolgreichsten Saxofonisten weltweit. Ferenc Snétberger brilliere als herausragender Gitarrenvirtuose, der lustvoll, mit natürlicher Leichtigkeit und auf höchstem Niveau Genregrenzen überschreite. Beide Ausnahmemusiker seien verbunden durch ihre ungarische Herkunft, ihre Roma-Wurzeln und eine jahrzehntelange Zusammenarbeit und Freundschaft.

Auch und gerade in schwierigen Zeiten ist es den Programmverantwortlichen wichtig, bei aller gebotenen Vorsicht kulturelles Leben zu ermöglichen, heißt es in der Pressemitteilung. Dies geschehe, wie bei allen Veranstaltungen von Forum Kultur, in einem überschaubaren Rahmen, um so dem Publikum durch die Einhaltung großzügiger Sitzabstände größtmögliche Sicherheit zu bieten. Darüber hinaus verstehe es sich von selbst, dass alle Künstler und Helfer geimpft sind und somit den gleichen Regeln wie ihr Publikum folgen.

Zu allen Veranstaltungen werden ausschließlich Geimpfte mit vollständigem Impfschutz und Genesene eingelassen. Für Menschen ohne (dritte) Booster-Impfung ist ein Testnachweis erforderlich. red