Forum Kultur in Heppenheim: Jazz-Konzert am Samstag ist ausverkauft

Heppenheim. Forum Kultur lädt in der Reihe „Jazz is flowering“ zu einem Konzert ein. Die Veranstaltung mit Tony Lakatos und Ferenc Snétberger am kommenden Samstag (29.) ist inzwischen ausverkauft. Los geht es ab 20 Uhr.

Mit der Veranstaltung kommt das Team seinem Versprechen nach, das während des Lockdowns im November 2020 abgesagte Treffen schnellstmöglich nachzuholen.

Tony Lakatos war als langjähriger Solist gefeiertes Urgestein der hr-Bigband und ist zweifelsohne einer der erfolgreichsten Saxophonisten weltweit, Ferenc Snétberger brilliert als herausragender Gitarrenvirtuose, der lustvoll, mit natürlicher Leichtigkeit und auf höchstem Niveau Genregrenzen überschreitet. Beide Ausnahmemusiker sind verbunden durch ihre ungarische Herkunft, ihre Roma-Wurzeln und eine jahrzehntelange Zusammenarbeit und Freundschaft. Gemäß der 2G-Plus-Regel für Innenräume werden zu allen Veranstaltungen ausschließlich Geimpfte mit vollständigem Impfschutz und Genesene eingelassen. Zudem ist für Menschen ohne (dritte) Booster-Impfung ein Testnachweis erforderlich. Werden die Regeln nicht eingehalten, werden die Tickets nicht erstattet. red

