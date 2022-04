Forum in Heppenheim zur Wahl in Frankreich

Heppenheim. In Frankreich wird im April der Präsident oder die Präsidentin gewählt. Die Heppenheimer Akademie Haus am Maiberg lädt in der Reihe „Europa im Gespräch“ zu einem Forum ein, das am Donnerstag, 7. April, um 14.30 Uhr beginnt.

Drei Tage vor dem ersten Wahlgang wird der Journalist Bernd Sterzelmaier erläutern, wie gewählt wird, wer zur Wahl steht und welche Themen den Wahlkampf prägen. Das Forum wird vom Bildungsreferenten Titus Möllenbeck moderiert. Er hat in den 1980er Jahren einen Teil seines Theologiestudiums am Institut Catholique in Paris verbracht.

Nach dem Vortrag kann diskutiert werden. Im Anschluss werden „Leckereien à la française“ gereicht, bevor ab 18 Uhr das Forum mit einem Chanson-Abend ausklingt.

Eine Anmeldung fürs Forum wird bis 1. April erbeten unter Telefon 06252/9306-12/15 oder E-Mail an das Sekretariat: d.ahl@haus-am-maiberg.de. red