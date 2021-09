Förderkreis verändert die Satzung

Heppenheim. Der Förderkreis musizierender Jugend Heppenheim e.V. hat in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung nach 39 Jahren in seiner Satzung einige Veränderungen vorgenommen, die den in der Pandemie gemachten Erfahrungen entsprechen. So gibt es in Zukunft beispielsweise die Möglichkeit, Versammlungen auch digital oder per Briefwahl durchzuführen. Der Vorsitzende Bernhard Schwab betont, dass der Verein „mit den vorgesehenen Satzungsänderungen konsequent in die Zukunft schauen und Projekte und Dinge ermöglichen will, die dem Verein und seiner Arbeit weiterhelfen“. Die Grundsatzung bleibt zwar, wie vor 39 Jahren beschlossen, erhalten; sie sei aber in einigen aktuellen Punkten angepasst worden. Sowohl Schwab als auch die Zweite Vorsitzende Judith Portugall stellten fest, dass „ohne das herausragende finanzielle Engagement der Mitglieder die Arbeit nicht zu leisten wäre. Ihnen ist besonders zu danken“.

Nachfrage eher gestiegen

Der Förderkreis musizierender Jugend Heppenheim, der seit mehr als 39 Jahren Kinder und Jugendliche in der musikalischen Ausbildung unterstützt und fördert, bemerkt – gerade auch in Coronazeiten –, dass die Nachfrage nach den Angeboten des Vereins eher steige. Das Vereinsangebot, das an keine Organisation oder Institution gebunden ist, hilft da, wo die finanziellen Mittel von Eltern nicht vorhanden sind oder ausreichen. Ein Instrument zu erlernen, in einer Band zu spielen oder im Chor zu singen – das bleibe manchem Kind oder Jugendlichen in Deutschland leider verwehrt. Das Angebot des Heppenheimer Vereins sei in dieser Situation deutschlandweit schon etwas Besonderes.

Der Förderkreis kann inzwischen auf eine stattliche Zahl geförderter Kinder und Jugendlichen verweisen und stellt aus dem eigenen, recht umfangreichen Instrumentenpool Kindern und Jugendlichen ein Instrument für ihre musikalische Ausbildung zur Verfügung. red

Info: https://foerderkreis- heppenheim.de/

