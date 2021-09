Flohmarkt des Lions Clubs Heppenheim

Heppenheim. Der Lions Club Heppenheim veranstaltet am kommenden Samstag, 2. Oktober, von 9 bis 15 Uhr im Atrium im „Halben Mond“ seinen traditionellen Flohmarkt. Unter dem Motto „Teures – billig“ werden Haushaltsartikel, Porzellan, Bücher, Bilder, Elektroartikel, Kleidung und vieles mehr angeboten, heißt es in einer Ankündigung.

Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 3 G-Regel. Der Erlös der Aktion wird zu 100 Prozent für soziale Projekte in der Region eingesetzt.

Unterstützt werden vom Lions Club Heppenheim Annies Suppenküche, der Helseekon-Klub, die „Bärenfamilie“ in Heppenheim, das Projekt „Klasse 2000“, die Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund in Kindergärten ein sowie die Errichtung mehrerer Spielplätze in Heppenheim und den Stadtteilen. red