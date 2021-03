Beim Familienunternehmen Getränke Weiser an der B 3 vollzieht sich ein Generationenwechsel. Mitinhaber Norbert Weiser hat zu Jahresbeginn seine Geschäftsanteile an Sohn Marc Weiser übertragen. Der jüngere Bruder Alfred Weiser bleibt weiterhin in dem 71-jährigen Traditionsbetrieb, wird seinen Anteil aber mittelfristig ebenfalls an seinen Sohn Steffen Weiser abgeben.

Der 69-jährige

...