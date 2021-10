Filmvorführung mit Dieter Kosslick im Hemsbacher Programmkino Brennessel

Heppenheim/Hemsbach. Im August wurde Dieter Kosslick, dem langjährigen charismatischen Direktor der Berliner Filmfestspiele Berlinale, beim Europa-Film-Fest in Bensheim die „Bronzene Brennessel“ für seine Verdienste um das europäische Kino verliehen. Jetzt kommt Kosslick ins Programmkino Brennessel in Hemsbach: Am Montag, 1. November (Allerheiligen), 11 Uhr, ist dort unter Anwesenheit von Kosslick die kulinarische Komödie „Bella Martha“ mit Martina Gedeck in der Hauptrolle zu sehen. Brennessel-Chef Alfred Speiser: „Mit ,Bella Martha’ adaptieren wir das höchst erfolgreiche kulinarische Kino, das Dieter Kosslick für die Berlinale erfunden hat. Es ist uns eine große Ehre, dass Kosslick mit seinem Lieblingsfilm persönlich anwesend sein wird.“ red

