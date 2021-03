  Feuerwehrzufahrt wird zum Streitfall

Heppenheim. Immer wieder kommt es vor, dass Rettungswege von parkenden Autos versperrt werden. Besonders groß waren die Diskussionen und Beschwerden im Sommer an den Badeseen im Kreis oder nach den heftigen Schneefällen in den vergangenen Wochen, als sich die Stadt Heppenheim angesichts der zahlreichen „Schnee-Touristen“ genötigt sah, unter anderem einen Seitenstreifen an der Guldenklinger Höhe für die Rettungsdienste und Feuerwehren freizuhalten.

AdUnit urban-intext1

Ähnlich verhielt es sich lange Zeit bei der Feuerwehrzufahrt zum Mehrfamilienhaus an der Neckarsteinacher Straße 4. Der Rettungsweg wird hier inzwischen sogar durch einen umklappbaren Absperrpfosten freigehalten, „da der Rettungsweg zuvor wiederholt von parkenden Fahrzeugen blockiert gewesen war“, wie Katrin Klöckener, Pressesprecherin des Landkreises Bergstraße, auf Anfrage mitteilt.

Wie schnell eine derartige Schutzmaßnahme jedoch genau das Gegenteil bewirken kann, zeigte sich in den Abendstunden des 18. Februar. „Ein dort wohnender älterer Mann ist in seiner Wohnung kollabiert und es musste ein Notarzt kommen“, berichtet der städtische Behindertenbeauftragte Helmut Bechtel im Namen zahlreicher Hausbewohner. „Es war höchste Eile geboten, es ging tatsächlich um Leben und Tod“, sagt Bechtel. Und ausgerechnet der Poller drohte nun, sowohl den Einsatzkräften als auch dem kollabierten Senior zum Verhängnis zu werden.

Ein Unding...

Denn: Der Poller versperrte den schnellen Zugang zu Haus und Wohnung, Notärztin und Sanitäter mussten ihre Fahrzeuge an der Straße abstellen und den „sehr langen Weg“ (Bechtel) zu Fuß zurücklegen – mit Trage, Arztkoffer und sämtlichem benötigtem Material. „Ein Unding“, befindet der städtische Behindertenbeauftragte, der sich der Sache auf Wunsch der Bewohner angenommen hat. „Dort wohnen sehr viele ältere Menschen, die anerkannt schwerbehindert sind“, betont Bechtel.

AdUnit urban-intext2

Aus diesem Grund stellt Bechtel die Sinnhaftigkeit des Pollers sogar grundsätzlich infrage. Denn die Bewohner – „einige sind bereits nah an den Neunzigern“ – müssten auch ihre Einkäufe zumeist unter großen Anstrengungen in die Wohnungen schleppen. „Ich bitte Sie daher, den Anwohnern die Anfahrt zum Be- und Entladen ihrer Fahrzeuge zu ermöglichen“, schrieb er deshalb an die Hausverwaltung des Mehrparteienhauses. Als Begründung führt er das Schwerbehindertenrecht an, das besage, „dass Menschen mit Behinderungen keine Nachteile entstehen dürfen“. Und für Bechtel steht fest: „Durch diese Maßnahmen ist besonders dieser Personenkreis benachteiligt.“

Obendrein beruft er sich auf ein Gespräch mit Stadtbrandinspektor Werner Trares, der ihm versichert habe, „dass es keine gesetzliche Vorgabe gibt, an dieser Stelle einen Pfosten zu installieren.“ Die Feuerwehrzufahrt an sich will auch Bechtel freilich weiter schützen – nur eben mit anderen Mitteln. „Was sein muss, ist ein entsprechender Hinweis mit dem Zusatz: Halteverbot nach der Straßenverkehrsordnung“, stellt er klar.

AdUnit urban-intext3

So plausibel dies auch klingen mag: Der Poller lässt sich offenbar nicht so einfach wieder entfernen. „Leider sehen wir im Moment überhaupt keinen Spielraum für irgendwelche Lockerungen im Umgang mit dem Absperrpfosten“, stellt Hausverwalter Michael Huber in einer Antwort-Mail an Bechtel klar. Die Brandschutzstelle des Kreises habe schlichtweg angeordnet, „dass der Absperrpoller [...] stets geschlossen zu halten ist“. Aus den bereits von Kreis-Sprecherin Klöckener geschilderten Gründen.

AdUnit urban-intext4

Zudem gibt Klöckener weiter zu bedenken, dass – zumindest bei Einsätzen der Rettungsdienste – keinesfalls ein unüberwindbares Hindernis darstellen dürfte. „Es handelt sich dabei um einen umklappbaren Absperrpfosten nach bundeseinheitlichem Standard“, betont sie. Weiter teilt die Sprecherin mit: „Der Verschlussmechanismus der umklappbaren Absperrpfosten ist genormt und ein passendes Werkzeug ist auf jedem Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeug vorhanden, und auch der Hausmeister hat ein solches Werkzeug.“ Warum besagtes Werkzeug am Abend des 18. Februar nicht genutzt wurde, „entzieht sich unserer Kenntnis“, heißt es aus dem Landratsamt.

...und ein Rätsel

Auch dem Behindertenbeauftragten ist dies ein Rätsel – dem er nun abermals nachgehen will. Gleichwohl macht er keinen Hehl daraus, sich weiter für die Deinstallation des Pollers einsetzen zu wollen. „Hier muss man meiner Meinung nach abwägen, inwieweit die Sicherheit mit den Bedürfnissen der Anwohner in Einklang gebracht werden kann“, sagt er. Die Unterstützung der Bewohner ist ihm offenbar gewiss: Die haben laut Bechtel nämlich bereits 44 Unterschriften für die Abmontierung gesammelt. fran