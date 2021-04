„Der Unmut wächst, und irgendwann stehen wir ohne Leute da.“ Der Heppenheimer Stadtbrandinspektor Werner Trares ist verärgert. So langsam zieht der Frust ein bei den Feuerwehrleuten. Obwohl sie täglich damit rechen müssen, bei einem Einsatz in direkten Kontakt zu Corona-Infizierten zu kommen, ist eine Impfung der Ehrenamtler noch lange nicht in Sicht: In Hessen gehören die freiwilligen Helfer

...