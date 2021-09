Festvortrag zu Martin Buber

Heppenheim. Für Dienstag, 5. Oktober, 19 Uhr, lädt das Martin-Buber-Haus zu einem Festvortrag mit Prof. Christian Wiese (Martin-Buber-Professur der Universität Frankfurt/M.) ein. Im Mittelpunkt wird bei der Veranstaltung im Marstall die Bedeutung Martin Bubers stehen. In den vorangegangen Monaten hatte das Martin-Buber-Haus mit verschiedenen Vorträgen zu den einzelnen Familienmitgliedern in der Reihe „Besuch bei Bubers“ an dem Projektjahr „321-2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ teilgenommen. Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgen Christian Seeger (Saxofon), Florian Hofmann (Gitarre) und Maurice Kühn (Kontrabass).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der geltenden Corona-Vorschriften ist die Platzzahl begrenzt. Deshalb wird um kostenlose Reservierung gebeten. Es gelten die aktuellen 3 G-Hygienevorschriften. Reservierungen können vorgenommen per Mail an meurer@iccj.org sowie unter der Telefonnummer 06252/689 6813. red