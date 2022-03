Heppenheim. In der Fastenzeit bietet die neue Arbeitsgruppe Tierethik des BUND Bergstraße eine Fastenaktion für Tierwohl und Klimaschutz an. „Wir laden dazu ein, gemeinsam eine tierfreundliche und gleichzeitig vielfältige Ernährung praktisch auszuprobieren“, heißt es. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an gregor.mitsch@bund.net. Es gibt zwei Online-Termine: Donnerstag, 24. März, und Montag, 28. März, jeweils um 19.30 Uhr. red/ü

