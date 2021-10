Fahrwegsanierung in Wald-Erlenbach

Wald-Erlenbach. Der landwirtschaftliche Fahrweg zwischen Wiesentalstraße 21 und Im Effenklingen 1 und 2 im Heppenheimer Stadtteil Wald-Erlenbach wird grundhaft saniert. Im Zuge der geplanten Bauarbeiten werden für die Liegenschaften Im Effenklingen 1 und 2 Wasser- und Abwasserleitungen verlegt. Im Anschluss wird die Wegeparzelle auf einer Länge von zirka 450 Metern mit einer neuen Asphaltdecke befestigt.

Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am Mittwoch, 6. Oktober. Die Maßnahme startet an der Südseite und wird in mehreren Abschnitten durchgeführt. Dabei kann es zu kurzzeitigen Behinderungen bei der Zufahrt zu den Anliegergrundstücken kommen.

Für die gesamte Maßnahme sind rund zwei Monate Bauzeit veranschlagt. red