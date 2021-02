  Fahrräder ausgetauscht / Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl

Viernheim. Nachdem am Dienstag (16.2.) zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr ein Herren Trekkingrad der Marke ZÜNDAPP sowie ein Hochdruckreiniger aus einer Garage gestohlen wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter sein altes Hercules-Fahrrad am Tatort in der Kriemhildstraße zurückließ. Ob der Gesuchte auch für zwei Kellereinbrüche in einem Mehrfamilienhaus in der nahegelegenen Kreuzstraße/ Nähe Alexanderstraße verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Dort wurde zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr morgens mehrere Werkmaschinen, unter anderem ein Bohrhammer von BOSCH gestohlen. Für die Einbrüche hat der Täter mehrere Türen aufgebrochen.

Wem verdächtige Personen, insbesondere in den Tatzeiträumen aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei in Viernheim (DEG). Telefon: 06204 / 9377-0.